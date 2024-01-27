7 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في أمم إفريقيا

مباراة ساخنة يخوضها منتخب نيجيريا لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أمام نظيره الكاميرون، في أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المُقامة بكوت ديفوار خلال الفترة الحالية وحتى 11 فبراير المقبل، لذا وقبل ساعات من انطلاق المباراة، نوضح موعد انطلاقها والقنوات المفتوحة الناقلة لها.

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون

من المقرر أنّ يشهد ملعب «هوفويت بوانيي» بكوت ديفوار، إقامة مباراة نيجيريا والكاميرون، مساء اليوم السبت، التي تأتي مع اقتراب الانتهاء من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023؛ إذ انتهت منافسات 3 مجموعات من البطولة، على أنّ تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة، مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون في أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، عبر إحدى القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وهي:

7 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون

1- قناة RTS 1 Senegal، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Atlantic Bird 3 و5 غرب.

- التردد: 3651.

- الاستقطاب: يسار.

- الترميز: 40450.

- التصحيح: 3/4.

2- قناة TVM 1 Mozambique، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Intelsat 601/906 و64 شرق.

- التردد: 3654.

- الاستقطاب:يمين.

- الترميز: 5632.

- التصحيح: 3/4.

3- قناة RTB TV b faso، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Eutelsat W2 و16 شرق.

- التردد: 10804.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 30000.

- التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

4- قناة Gabon 1ere، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Telecom 2A و3 شرق.

- التردد: 11481.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 45000.

- التصحيح: 3/4.

5- قناة ORTB، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Atlantic Bird 3 و5 غرب.

- التردد: 12690.

- الاستقطاب: عمودي.

- الترميز: 30000.

- التصحيح: 3/4.

6- قناة RTI 1، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Arabsat 2A و26 شرق

- التردد: 12073

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

- التصحيح: 3/4

7- قناة TV8.5 Turkey، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: Turksat 1C و42 شرق.

- التردد: 12356.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 7100.

- التصحيح: 3/4.

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

جدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2023 تُقام بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.