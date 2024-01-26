مستثمرو السياحة: نستهدف وصول الإيرادات إلى 17 مليار دولار خلال 2024

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن القطاع السياحي المصري يستهدف تحقيق إيرادات خلال عام 2024 تتراوح ما بين 17 إلى 18 مليار دولار وذلك من خلال العمل على جذب السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، واستخدام استراتيجية الكيف وليس الكم في جذب السياح، لافتا إلى أن مصر تستهدف تحقيق زيادة في الحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% عن عام 2023.

أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال 2023

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بالرغم من أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2023 والتي بلغت نحو 14.9 مليون سائح هي الأعلى تاريخيًا، إلا أن مصر كانت تستطيع زيادة هذا الرقم لولا الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي حدثت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

حجوزات فنادق الغردقة خلال مارس وأبريل ومايو 2024

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى أن هناك تفاؤلا بالقطاع السياحي لمعدلات التدفقات السياحية خلال عام 2024، ولا سيما مع استقبال فنادق الغردقة ومرسى علم، حجوزات جديدة بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ستكون جيدة وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية.