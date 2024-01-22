«مستثمرو السياحة»: حجوزات جديدة في فنادق الغردقة خلال مارس المقبل

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ فنادق الغردقة بدأت استقبال حجوزات جديدة لقدوم السياح خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2024، لافتا إلى أنّ غالبية الحجوزات قادمة من ألمانيا وعدد من دول أوربا الشرقية، ولها أهمية كبرى كونها أول حجوزات في منطقة البحر الأحمر منذ أكثر من شهرين.

إجازات «الأيستر»

وأضاف فلا لـ«الوطن»، أنّ مارس المقبل سيشهد قدوم أعداد كبيرة من السياح لقضاء إجازات «الأيستر» أعياد الربيع لدى الشرقيين في المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، مشيرا إلى أنّ إجازات الأيستر تبدأ خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر مارس من كل عام.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أنّ 2023 كان عام قياسيا من حيث أعداد السياح في المدن السياحية بالبحر الأحمر، موضحا أنّ ألمانيا جاءت في المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة خلال العام الماضي للعام الرابع على التوالي.