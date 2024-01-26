«نوة الكرم» تٌوقف حركة الصيد على سواحل مطروح.. ارتفاع الأمواج 3 أمتار

تتعرض محافظة مطروح إلى موجة من سوء الأحوال الجوية، بسبب «نوة الكرم»، مع هبوب رياح بسرعة 36 كيلو في الساعة، كان له تأثير بالغ على حالة البحر وحركة الصيد على سواحل مطروح.

ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط

وأدت «نوة الكرم»، اليوم، في محافظة مطروح إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 حتى 3 أمتار على سواحل مرسى مطروح في البحر المتوسط، وارتفاع المد والجذر، وعدم استقرار حالة الطقس اليوم، مع البرودة الشديدة في الجو.

توقف حركة الصيد في البحر

وقال الحاج نصر الله موز الفردي رئيس جمعية الصيادين بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نوة الكرم تشهد نشاطا ملحوظا للرياح، مما أدى إلى عدم استقرار حالة البحر، وينعكس تأثيره السلبي على عملية الصيد؛ مما تسبب في تعليق حركة الصيد وعدم السماح للصيادين بالتواجد في البحر، للحفاظ على جميع أرواح البحارة.

وأوضح أنه جرى التنبيه على الصيادين بعدم خروج المراكب حالياً، ودخول المراكب الموجودة في البحر إلى أقرب ميناء صيد، مثل ميناء السلوم في أقصى الغرب، وميناء مرسى مطروح الشرقي أو الميناء الغربي، لحين استقرار حالة الطقس، وانتهاء النوة بهدف حماية جميع الصيادين التابعين للجمعية البالغ عددهم 1000صياد.