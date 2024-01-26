أمطار غزيرة تضرب سواحل ومدن كفر الشيخ

تعرضت سواحل ومدن محافظة كفر الشيخ، لسقوط أمطار غزيرة للغاية استمرت لأكثر من ساعة، وتزايدت حدتها على السواحل الشمالية للمحافظة، والواقعة علي مياه البحر الأبيض المتوسط، كما تضرب قرى ومدن المحافظة موجة من البرد القارس ومنخفض جوي، وانتشار للكتل الهوائية الباردة كطقس أوروبي، تشتد حدته علي المدن الساحلية بالمحافظة، «البرلس، وبلطيم، ومطوبس».

أمطار شديدة علي عاصمة محافظة كفر الشيخ

كما تشهد مدينة كفر الشيخ حالياً، هطول أمطار شديدة للغاية على مدار الساعة، وسط أجواء باردة جداً، مع ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة. وتشهد الشوارع شبه خلوتها من المارة والسيارات بسبب تساقط الأمطار المتواصل على كافة أرجاء المحافظة.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الجمعة

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في محافظة كفر الشيخ وسواحل البرلس الشمالية 17 درجة مئوية للعظمى و 11 درجة مئوية للصغرى، بينما تبلغ نسبة الرطوبة 69%، وسرعة الرياح 24 كيلومتر/ساعة، وفرصة هطول الأمطار 25%.