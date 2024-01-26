المرور على 194 منشأة غذائية خلال حملة مكبرة في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن شن إدارة مراقبة الأغذية حملات على 194 منشأة، في مختلف المراكز التابعة للمديرية.

حملات مرورية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

أكد«مكين» أن الحملات المرورية في محافظة الدقهلية جاءت بهدف بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية؛ لضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأشار إلى أن الحملات تمكنت من ضبط نحو 52 منشأة غذائية بالدقهلية دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير 143 محضراً و سحب 62 عينة للفحص

أوضحت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملات تمكنت من تحرير 143 محضراً وسحب 62 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه جرى إعدام 788 كيلو من أغذية متنوعة و124 لتر عصائر، وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغيير في الخواص الطبيعية.

وأكد أن مديرية الصحة وضعت خطة مٌحددة من أجل القضاء على الفساد بالأخص في المنشآت الغذائية بالدقهلية.