تحرير 95 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على المحلات بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والأسواق بالمحلات، ما أسفر عن ضبط عدة مخالفات وجرى تحرير المحاضر اللازمة.

حملات تموينية مكبرة على المحلات

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والمخابز والأسواق والهايبرات من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 95 محضرا تموينيا.

حملات مكثفة لضبط الأسعار

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال 3 أيام، بين وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.