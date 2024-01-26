صندوق مكافحة الإدمان ينظم حملات توعوية ببورصة كفر الشيخ للأسماك

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ، حملات توعوية ببورصة كفر الشيخ للأسماك الواقعة علي رافد الطريق الدولي الساحلي بين كفر الشيخ وبلطيم، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات».

حملات توعوية ببورصة كفر الشيخ للأسماك

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإشراف سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

عدة لقاءات مع التجار والمترددين على بورصة كفر الشيخ للأسماك

تضمنت الحملات التوعوية، عقد عدة لقاءات مع التجار والمترددين على بورصة كفر الشيخ للأسماك، وتم توضيح ما هو الإدمان، والطرق التي تؤدي إليه، ومخاطره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكيفية العلاج، كما وزّع متطوعو الصندوق، منشورات للتعريف بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

التعريف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

أكد سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، أنّه جرى تنفيذ حملة توعية بأضرار وأخطار المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها ببورصة كفر الشيخ للأسماك، وسط استقبال حافل وفرحة كبيرة من إدارة البورصة وأصحاب المحلات وجموع الصيادين، لافتاً أنّه جرى التعريف بالصندوق، ودوره في مواجهة مشكلة المٌخدرات، والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، والتأكيد على سرية العلاج ومجانيته.