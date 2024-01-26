موعد انتهاء معرض الكتاب 2024.. إقبال كبير من الجماهير

حددت وزارة الثقافة، موعد انتهاء معرض الكتاب 2024، موضحة أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول في دورته الـ 55، الأمر الذي أشادت به الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، مؤكدة أن بدايته مبشرة وستكون الدورة الحالية استثنائية على صعيد الاهتمام، لما بها من خدمات ثقافية وفنية متميزة ومتنوعة.

ومن المقرر انتهاء معرض الكتاب 2024 يوم 6 فبراير المقبل، وفق ما أعلنت عنه وزارة الثقافة، موضحة أن الدورة الحالية تُقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، وشخصية معرض كتاب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وخلال ندوة بعنوان «الدمج الثقافي بين التوعية والإتاحة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، قال الدكتور أحمد بهي الدين إن وزارة الثقافة عملت على إشراك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض لتحقيق فكرة تضافر الجهود وتحقيق التكامل.

من جانبها قالت الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر عام 2006، أشارت إلى فكرة الدمج بمنظورين، أحدهما الدمج التربوي، وبدأت مصر به أولًا ومراعاة ذلك في نظام الامتحانات، وعملت وزارة الثقافة على تفعيل ذلك من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة والفعاليات الثقافية كمسابقة المبدع الصغير.

إتاحة جميع البرامج الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة

أشارت الدكتورة فينوس فؤاد، إلى أن وزارة الثقافة تعمل على إتاحة جميع البرامج الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، وطالبت الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب بإصدار سلسلة متخصصة تضم الكتب والدراسات التي تتناول ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم.

فيما أوضحت الدكتورة سحر أمين، أستاذ العلاج بالموسيقى لمرضى التوحد بجامعة حلوان؛ أن الموسيقى لها تأثير على المشاعر لاسيما عملها على تحسين مهارات مصابي التوحد والعمل على تعزيز الثقة بالنفس كالألعاب الموسيقية.