رامي جمال يطرح أغنية «ابن امبارح» عبر يوتيوب (فيديو)

أعلن المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «ابن امبارح».

ونشر رامي جمال الفيديو وعلق عليه قائلًا: «ابن إمبارح» كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر محمد شفيق حاليًا على «يوتيوب».

رامي جمال يروّج لأغنية ابن امبارح

وروّج «جمال» منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بكشف كوبليه من الأغنية، قائلًا: «مقربتوش في يوم مني.. ده كان يسمع يدوب عني.. وغلطة عمري هي إني.. أنا اللي عليا كبرته.. وماشي ياعيني من خيبته.. يقول للناس ده أنا سبته.. وناسي زمان منين جبته.. يارتني ساعتها صورته، ميعادنا يوم الجمعة الساعه 4 مع آخر أغنية دراما في الشتا ده».