هل شوربة «العدس» تزيد من الإصابة بنزلات البرد؟.. أخصائية تغذية علاجية ترد

وجبة العدس من الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب ، و ج، بجانب الألياف والمعادن، بالإضافة لنسبة عالية من البروتينات النباتية، مما يجعلها وجبة مثالية من حيث الفوائد العائدة على الجسم، ويكثر تناول شوربة العدس بفصل الشتاء، حيث تمد الجسم بالحرارة والطاقة.

ومع انتشار شائعة أن تناول العدس يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد، احترس بعض الأشخاص من تناوله خلال فترة المرض .

ووفقًا لما ذكرته دكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح حقيقة ما ورد في المجتمع من شائعة حول العدس، بالرأي الطبي والعلمي.

ما علاقة العدس بنزلات البرد

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن العدس من البقوليات التي تحارب البرد بفعالية قوية، أفضل من العقاقير الطبية، ولكن بتواجد البصل الأخضر بجانبه، حيث إن البصل يعمل على رفع المناعة، وحماية الأغشية المخاطية، إذ إنه غني بالزنك والسلينيوم، مما ينظم نسبة الأكسجين في الجهاز التنفسي.

وحذرت الصايغ من تناول العدس منفردا، حتى لا يتسبب في ضعف المناعة، في فترة الإصابة بنزلة البرد.

فوائد العدس

دعم صحة القلب

العدس مليء بالألياف، وحمض الفوليك، اللذين يعملا على دعم صحة القلب، بالإضافة لتقليل مستوى الكوروسترول بالدم.

مقاومة الأمراض السرطانية

يحتوي العدس على عنصر السيلينيوم، الذي يزيد من تحفيز قدرة الخلايا التائية، وبالتالي يزيد العدس من مقاومة الخلايا السرطانية، والوقاية من المرض بشكل عام.

تحسين هرمون الأنسولين

يضم العدس مجموعة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في ضبط مستوى الأنسولين، مما يجعله مناسبا لمرضى السكري، حيث لا يؤدي إلى رفع معدل السكر في الدم.

مقاومة التهاب الحلق

فوائد العدس متعددة خاصة للجهاز التنفسي، إذ يحتوي العدس على كمية وفيرة من الزنك وفيتامين سي، مما يجعله من الوجبات التي تكافح العدوي الفيروسية وبشكل خاص احتقان الحلق.

تحذير من الإفراط في تناول العدس

حذرت دكتور غادة من الإكثار في تناول العدس، حيث إنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يسبب عسر الهضم، ويؤدي إلى الانتفاخ، والإمساك، وبالتالي الإفراط به يسبب نقص المناعة بشكل ملحوظ.