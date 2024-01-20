شوربة العدس.. أكلة المصري القديم تٌبهر السائحين في الأقصر

يعد العدس من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر، ومن أساسيات الموائد خلال فصل الشتاء، لما له من فوائد متعددة في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، وتقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كما يٌساعد على تدفئة الجسم لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور والحديد والبروتين والألياف.

تاريخ العدس القديم في الحضارة المصرية

تقول سمر ناجي، المرشدة السياحية بالأقصر، أن المصري القديم استعان بأكلة العدس في مواجهة برد الشتاء، منذ عصر بناة الأهرامات، وفَضًّله على الكثير من المأكولات الأخرى، إذ كان يٌخزنه في أوانٍ فٌخارية حتى قدوم الشتاء، والدليل على ذلك العثور على كمية كبيرة من القمح والعدس، محفوظة في أوانٍ فخارية، أثناء أعمال الحفر أسفل قصر أندراوس باشا بجوار معبد الأقصر، بجانب مائدة للقرابين كانت تٌستخدم كحوض لوضع القرابين داخله التي كانت عبارة عن لبن أو مياه.

وأوضحت المرشدة السياحية أن أكلة «هريس العدس»، هي أقدم وصفة في التاريخ المصري القديم، ودونها المصري القديم على ورق البردي في القرن الثالث الميلادي.

يفضله السياح الأجانب

وتضيف سمر ناجي، أن السياح الأجانب عند زيارتهم للأقصر، يٌفضلون تناول شربة العدس على شربة «لسان العصفور»، بعد معرفتهم أنها كانت الشُربة المٌفضلة للمصري القديم، حٌبا وإعجابًا منهم للحضارة المصرية القديمة، لأن المصريون القدماء كانوا يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ، ولا يتخلى عنه في أي منزل أو مائدة مصرية.

فوائد العدس متعددة

وللعدس العديد من الفوائد منها، تعزيز مناعة الجسم وقدرته على مقاومة نزلات البرد وأمراض الشتاء، كما يٌعتبر وجبة مثالية في جدول الحمية الغذائية، لما له من فوائد في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة، كما يٌزيد فترات الشبع عند الإنسان، ويٌساعد على التخلص من نوبات الصداع النصفي، ويٌعتبر علاجا مثاليا لأمراض فقر الدم، لما يحتويه من نسبة عالية من الحديد، كما يساعد في بناء العضلات وتقويتها لاحتوائه على البروتين.