طرح فيلم «عادل مش عادل» في سينمات كندا الشهر المقبل

اعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلم «عادل مش عادل» في سينمات كندا الشهر المقبل.

ونشر أحمد الفيشاوي البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «عادل مش عادل يعرض في سينمات كندا يوم 3 فبراير».

أبطال فيلم عادل مش عادل

ويشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، وهو من إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.

وروجت الفنانة دينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي.

ونشرت «دينا» البوستر الدعائي للفيلم معلقة: «هستناكم النهارده في حفلة 9 مساءً.. العرض الخاص لفيلم عادل مش عادل، يلا بينا ننبسط».