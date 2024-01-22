أحمد الفيشاوي: قررت العمل في الكوميديا فقط خلال الـ10 سنوات المقبلة

كشف الفنان أحمد الفيشاوي سر اتجاهه نحو الأعمال الكوميدية، خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال أحمد الفيشاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه دائما ينتقي أدواره بشكل جيد، ويحاول التنوع في الشخصيات التي يقدمها، وأنه يضع تركيزه الفترة الحالية في الأعمال الكوميدية فقط، مضيفًا، أنه قرر أن يعمل خلال الـ10 سنوات المقبلة، في أعمال كوميدية فقط، وذلك لأن الجمهور يبحث في الفترة الحالية عن الأعمال التي ترفه عنه فقط.

ويقام حاليا المؤتمر الصحفي لفيلم «عادل مش عادل» بأحد الفنادق في منطقة مصر الجديدة، بحضور جميع أبطاله وصناعه.

ويشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، وهو من إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.

وكانت الشركة المُنتجة لفيلم عادل مش عادل ألغت العرض الخاص بالفيلم، والتبرع بجميع تكاليفه لصالح أهالي غزة على أن يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط للحديث مع أبطال العمل.