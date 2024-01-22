مستعينا بكلمات السادات.. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لإسرائيل

أبدى الفنان أحمد الفيشاوي، حزنه الشديد بسبب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والمصابين خلال الفترة الماضية، وتحديدًا من يوم 7 أكتوبر الماضي بعد قيام الفصائل الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى.

وقال الفيشاوي، خلال المؤتمر الصحفي لفيلمه «عادل مش عادل»، المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة، إنه حزين بسبب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، مستعينا بمقولة الرئيس الراحل السادات «الإسرائيليون يريدون احتلال جميع الدول من النيل للفرات»، موجها رسالة لدولة الاحتلال: «هتنتهوا قريبا».

أحمد الفيشاوي يشارك في فيلم عادل مش عادل

ويشارك أحمد الفيشاوي في فيلمه عادل مش عادل، شيري عادل ومحمد رضوان ومحمد البزاوي، وهو من تأليف أدهم سعيد وإخراج أحمد يسري.