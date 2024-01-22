أحمد الفيشاوي عن تعاونه مع مطرب الراب زياد ظاظا: «باخد بركة»

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن سبب تعاونه في الفترة الأخيرة، مع مطربي الراب في أغاني جديدة، وآخرها مشاركته في أغنية مع زياد ظاظا.

أحمد الفيشاوي في المؤتمر الصحفي لعادل مش عادل

وقال أحمد الفيشاوي، خلال المؤتمر الصحفي: «الحقيقة أنا سعيد بتطور شعبة الراب، وأصبح موجود عدد كبير من مطربي الراب في جميع أنحاء الوطن العربي، وبيحققوا نجاح كبير، ويحصدون مشاهدات عالية، لذلك قررت العمل معهم؛ باخد منهم البركة».

ويقام حاليا المؤتمر الصحفي لفيلم عادل مش عادل، بعد إقامة العرض الخاص للعمل، والتبرع بمصاريفه لصالح أهالي فلسطين، وذلك بأحد الفنادق في القاهرة.