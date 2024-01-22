أحمد الفيشاوي عن تعاونه مع مطرب الراب زياد ظاظا: «باخد بركة»
كتب:
أحمد عبد الرحمن
07:21 م | الإثنين 22 يناير 2024
أحمد الفيشاوي
كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن سبب تعاونه في الفترة الأخيرة، مع مطربي الراب في أغاني جديدة، وآخرها مشاركته في أغنية مع زياد ظاظا.
أحمد الفيشاوي في المؤتمر الصحفي لعادل مش عادل
وقال أحمد الفيشاوي، خلال المؤتمر الصحفي: «الحقيقة أنا سعيد بتطور شعبة الراب، وأصبح موجود عدد كبير من مطربي الراب في جميع أنحاء الوطن العربي، وبيحققوا نجاح كبير، ويحصدون مشاهدات عالية، لذلك قررت العمل معهم؛ باخد منهم البركة».
ويقام حاليا المؤتمر الصحفي لفيلم عادل مش عادل، بعد إقامة العرض الخاص للعمل، والتبرع بمصاريفه لصالح أهالي فلسطين، وذلك بأحد الفنادق في القاهرة.