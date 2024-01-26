محمد الشرنوبي يروج لأغنيته الجديدة «ما كفاية» (فيديو)

روج المطرب محمد الشرنوبي، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «ما كفاية»، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد الشرنوبي البوستر الدعائي لأغنية «ما كفاية»، وعلق عليه قائلا: «ما كفاية قريبا».

أغنية «كان نفسي» لمحمد الشرنوبي

وطرح محمد الشرنوبي أغنية «كان نفسي»، بالتعاون مع المؤلف مصطفى ناصر، من ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع ماهر الملاح.

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي أشوفني أكون عارفني والسنين

طول السنين جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت

والسلام كان نفسي أفهم قبل ما أبقى كبرت ع العلام