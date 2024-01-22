محافظ قنا يتفقد القافلة 29 من «ستر وعافية» في فرشوط

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القافلة التنموية الشاملة «ستر وعافية» رقم 29، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمقر مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفاعليات الترفيهية لأهالي محافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، بجميع محافظات الجمهورية؛ لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رافقه النائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ وأمين التحالف الوطني بمحافظة قنا، وأحمد الشاطر نائب مدير العمليات بالتحالف الوطنى ومدير القافلة بقنا.

قافلة طبية للتحالف الوطني بقنا

وأوضح عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنّ القافلة الطبية تضم 22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعوية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 طلبات التمكين الاقتصادي، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وآخر لبرنامج ملهم، إضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء «ألحفة وبطاطين»، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.

رؤية مصر 2030

ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شكره لمؤسسات المجتمع المدني لمساهمتهم الجادة، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أنّ الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكل قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة البسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».