«التحالف الوطني» يواصل توزيع حملة «شتاء دافئ» في قرى الفيوم

واصلت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية بمحافظة الفيوم، وعضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» أعمالها في توزيع ألحفة فايبر وأغطية، اليوم الجمعة، ضمن حملة «شتاء دافئ» التي أطلقتها قبل أيام، إذ تتولى توزيع الأغطية من خلال طرق الأبواب، لإيصالها إلى منازل الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في مختلف قرى ونجوع مراكز إطسا وطامية، وبندر ومركز الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد رجب جمعة المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ حملة «شتاء دافئ» انطلقت 10 يناير الماضي، وما تزال مستمرة للانتهاء من توزيع 40 ألف لحافًا على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المرحلة الأولى من الحملة، مُشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

3000 آلاف متطوع للتوزيع

وكشف إنّ أعمال التوزيع مستمرة لليوم التاسع على التوالي، مُبينًا إنّه يجرى توزيع آلاف الأغطية يوميًا من خلال عدد كبير من المتطوعين والذين بلغوا نحو 3 آلاف متطوعًا ومتطوعة من مختلف مراكز محافظة الفيوم، بالتنسيق مع 300 جمعية أهلية ومؤسسة حكومية.

التوزيع مستمر حتى انتهاء العدد

وأشار إلى أنّ أعمال توزيع أغطية الشتاء ما تزال مستمرة حتى الانتهاء من العدد المستهدف توزيعه، كاشفًا إنّ الحالات التي يجرى التوزيع عليها تم دراستها جيدًا من خلال المؤسسة والجمعيات الشريكة، وذلك بهدف توفير الدفء للأسر الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة برودة الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأسر البسيطة والمحتاجة.