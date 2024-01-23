كشف المهندس حاتم طعيمة رئيس شبكات الكهرباء في المنوفية، عن مواعيد تخفيف الأحمال في جميع مراكز المحافظة، إذ تنقطع الكهرباء 3 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 2 وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك بعد تقليل عدد ساعات الانقطاع منذ 9 فبراير الماضي على أن تنتهي تلك الخطة الجديدة يوم 24 يناير الجاري.

وأوضح طعيمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه طبقا لخطة تخفيف الأحمال الحالية يوجد 3 فئات أولها مناطق لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم ومناطق تنقطع بها الكهرباء ساعة وأخرى ساعتين، مشيرا إلى أن تلك الخطة ستتغير بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفيما يلي مواعيد تخفيف الأحمال في جميع مراكز محافظة المنوفية .

أولا: مركز شبين الكوم

- أماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء:

مغذي مدينة شبين الكوم البحرية "1، 2، 3، 4"، وقرية ميت خاقان "3، 4"، و"أبو مشهور ومنوف 1 وبتبس"، ومنشية عصام، وقرية ميت خلف "2، 4"، وقرية شنوان "2، 3" .

- انقطاع الكهرباء من الساعة ( 2 : 3) مساءً:

مغذيات كلا من مساكن الماي، الأوقاف 2، مساكن المصنع، الأوقاف 1، البشاير 2 .

- من الساعة (2 : 4) مساءً

مغذيات كلا من برهيم، منوف 2، البتانون 1، البتانون 2، مليج 2، الدالتون، شبرا خلفون .

- من الساعة ( 3 : 5 ) مساءً:

مغذيات كلا من ميت خلف 3 ميت خلف 1 شنوان 4 .

- من الساعة (4 : 5) مساءً

مغذيات كلا من السوق 1، حوض الجزيرة 1، المدينة القبلية 5، حوض الجزيرة 2، مليج 2، السوق 2 حمدي قنديل 1 الصالة المغطاة، المدينة القبلية "1، 9"، شبين البحرية "1، 2، 3، 4"، كفر المصيلحة "1، 2، 3" .

ثانيا: مركز منوف

أماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء:

مغذيات كلا من: دمليج 1، منوف "1، 2"، منشية سلطان، أبو حجازي، جزي، فيشا الكبرى، السدود، السحرتي، تيتا وغمرين، منوف "1، 7"، سرس "1، 2، 4، 7" .

انقطاع الكهرباء من الساعة ( 2 : 3) مساءً:

مغذيات كلا من: زاوية رزين منوف 3، طمالي، برهيم الباجور 2 .

من الساعة (2 : 4) مساءً

مغذيات كلا من: دبركي، الشهداء، كمشوش، شما، بلمشط، الحامول، منوف "5، 6"، سرس 6 .

ثالثا: مركز قويسنا

أماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء

مغذيات كلا من: قرى ميت بره وشبرا بخوم وكفر ابشيش وميت البيضا، ومغذي مدينة "قويسنا 4، 6، 8، 10" .

انقطاع الكهرباء من الساعة ( 2 : 3) مساءً

مغذيات كلا من: المقاطع الجديد واشليم ومسجد الخضر وبركة السبع2، ومغذي كلا من قرى بقسا وكفر الأكرم، ومغذي مدينة "قويسنا 1، 3، 5، 7، 9" .

من الساعة (2 : 4) مساءً

مغذيات كلا من: قرية كفر بني غريان .

من الساعة ( 3 : 5 )

مغذيات كلا من: كفور الرمل

رابعا: مركز الباجور

أماكن لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم

مغذيات: المعهد الهندسي، كفر شربا، كفر الباجور، جروان، المقاطع الجديد، بهناي، 2، توزيع 4، 5 .

انقطاع الكهرباء من الساعة ( 2 : 3) مساءً

مغذيات: بي العرب، اسطنها، المقاطع، تلوانة، أبشيش، سيروهيت، سمان .

من الساعة ( 4 : 5 ) مساءً

مغذيات: السالمية، المغاربة

خامسا: مركز تلا

أماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء

مغذيات كلا من: طنوب، بابل الجديد، بابل القديم، جنزور، الكمايشة، التوزيع 3، 4، قشطوخ، التوزيع 1، 3، تلا 1، 4، 5 .

من الساعة (2 : 4) مساءً

مغذيات كلا من: ريف طنطا، الزاوية، صناديد، الطريق الدائري، التوزيع 2، 4، تلا 2، 6، 7 .

سادسا: مركز الشهداء

انقطاع الكهرباء من الساعة ( 2 : 3) مساءً

مغذيات: البتانون، الساحل، كمشيش، الساحة الشعبية، طنوب، عمروس، العراقية، الشهداء 3، 4، التوزيع 1، 2، 3، 4 .

من الساعة ( 3 : 5 ) مساءً

مغذيات: كفر الجمالة، كفرحجازي، عزبة شعير .

سابعا: مركز بركة السبع

لا تنقطع الكهرباء طوال اليوم

ويعتبر مركز بركة السبع من الأماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء لأنها كانت ضمن خطة تخفيف الأحمال من الساعة "11 : 2" والتي ألغيت الانقطاع بها، وتوجد المغذيات التي لا ينقطع بها الكهرباء في كلا من: طوخ طنبشا، جنزور، كفر هلال، الدبايبة، هورين، ميت عافية، صرف الروضة، الشهيد فكري، بركة السبع "1، 2، 4، 6، 7، 8"، مزارع كفر نصره، مليج "1، 2"، بركة السبع "5، 6" .

ثامنا: مركز اشمون

أماكن التي لا تنقطع بها الكهرباء

مغذيات كلا من: الكوادي، جريس، أبو يوسف سنتريس "3، 4"، العصورة، أشمون "1، 4، 6، 11"، بوها، سمادون، طاليا الجديد، أشمون "2، 3، 5، 10" .

انقطاع الكهرباء من الساعة ( 2 : 3) مساءً

مغذيات كلا من: سنتريس "1، 2"، المحلة، قورص، سبك الأحد، شنشور، عزبة عمرو، الباجور، نجريا، مجاري طهواي، شعشاع، كفر الحما، البيشة

من الساعة (2 : 4) مساءً

مغذيات كلا من: مجاري طاليا، أشمون "6، 8، 9، 11" .

من الساعة ( 3 : 5 ) مساءً

مغذيات كلا من: الإسكان، منيل دويب، شطانوف، كفر منصور، الربانية، أبو غالب.