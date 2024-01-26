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رئيس «صرف الإسكندرية» يتفقد الشوارع للتعامل مع تجمعات سقوط الأمطار (صور)

كتب:

كيرلس مجدى
06:09 م | الجمعة 26 يناير 2024
رئيس الصرف الصحي يتابع التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

رئيس الصرف الصحي يتابع التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمناطق العامرية والعجمي.

وقال «نافع»، في بيان مساء اليوم إن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع سقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تمركز سيارات الصرف الصحي في الإسكندرية 

وأشار «نافع»، إلى تمركز ما يزيد عن 180 سيارة، ومٌعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ونبه على جميع العاملين بضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.

غرفة عمليات لمتابعة أمطار الإسكندرية 

وشدد على التعامل السريع مع أي شكاوى وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

 

 

 

 

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