أغلى كتاب في معرض القاهرة الدولي 2024.. تجاوز سعره 20 ألف جنيه

حدث هام ينتظره عشاق القراءة كل عام، إذ يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه لجميع زواره، ليقدم تشكيلة مختلفة من الكتب والروايات التي تناسب كافة الأذواق، آلاف من الكتب موجودة على الأرفف، تلفت الأنظار إليها، من بينها كتاب يتكون من 52 مجلدًا، موجود داخل إحدى دور النشر المشاركة في فعاليات المعرض تجاوز سعره الـ20 ألف جنيه فما هو؟

أغلى كتاب في معرض القاهرة الدولي 2024

عدة مجلدات مصطفة بجوار بعضها البعض، لتتخذ شكلًا عرضيًا على أحد الأرفف، مدون عليه اسمه باللون الذهبي، يجعلك ترغب في الإطلاع على محتواه ومعرفة ما يتناوله، فهو كتاب تراثي تقدمه أحد دور النشر الإسلامية، وتجاوز سعره الـ20 ألف جنيه،

تواصلت «الوطن» مع أحد مسؤولي دار النشر، الذي تحدث عن كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل باعتباره من أغلى الكتب المعروضة في المعرض لهذا العام : «الكتاب سعره هذا العام تجاوز الـ20 ألف جنيه، ويرجع ارتفاع سعره إلى اختلاف العملة، لأن الكتاب يتم طبعه في بيروت، ويتكون من 52 مجلدا، فالكتاب ضخم وحجمه كبير وسعره العام الماضي كان حوالي 13 ألف جنيه».

وأشار إلى أن جميع الكتب الموجودة داخل دار النشر من الخارج، ويتم الحصول عليها من بيروت، باعتبارها المقر الرئيسي لها: «أسعار الورق عالميًا في تزايد، الأمر الذي يؤثر بدوره في سعرر الكتاب بشكل تلقائي، لأن ذلك يرتبط بعدد من العوامل منها الحجم وجودة الطباعة ونوعية الورق وغيرها من الأسباب الأخرى».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تعد فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024، من الأحداث المهمة لعام 2024، في دورته الـ55 وتستمر حتى الـ6 من فبراير المقبل، إذ يستقبل زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.