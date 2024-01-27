يعد مكتب الصحة الإنجابية بالسوق التابع لرعاية طفل الحضرة في منطقة وسط الطبية بالإسكندرية، واحدا من أهم مكاتب الصحة الإنجابية في عروس البحر الأبيض المتوسط، الذي يقدم خدمات عدة للأمهات، ضمن خدمات وزارة الصحة لسيدات مصر.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 5 خدمات صحية للأمهات في مكتب الصحة الإنجابية وسط الإسكندرية، بحسب ما كشفته منطقة وسط الطبية في تقرير معلوماتي خدمي للمواطنين.

خدمات صحية للأمهات في مكتب الصحة الإنجابية

وتبرز الخدمات الصحية التي يقدمها المكتب :

- تركيب وسائل منع الحمل للمنتفعات:

«لوالب، حقن، لبوس، أقراص»

- عمل سونار للسيدات الحوامل لمتابعة الجنين

- عمل سونار لمتابعة اللولب للمنتفعات

- قياس الضغط للمنتفعات

- قياس الوزن للمنتفعات

محتويات في مكتب الصحة الإنجابية

تقدم تلك الخدمات نتيجة لاحتواء المكتب على عدد من الغرف الصحية وهي: «غرفة عيادة الحوامل - المعمل - الصيدلية - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - مكتب تسجيل الحوامل - عيادة الرعاية المتكاملة I M C I - غرفة الطوارئ - غرفة الغدة و المشورة - مكتب تسجيل متابعة الأطفال - التعقيم المركزي - ميكنة التطعيمات - المخزن المستديم والمستهلك» كما تتوافر جميع التطعيمات الروتينية.