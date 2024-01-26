نصائح للأمهات.. أفضل 5 طرق لتدفئة الطفل أثناء البرد الشديد

تشهد البلاد حاليًا طقسا متقلبا، وتكسو السماء غيوم تنذر بأمطار شديدة بخلاف البرد الشديد، وبالنسبة للصغار في هذا الطقس البارد سرعان ما يمرضون؛ لذلك وجب تقديم أفضل 5 طرق لتدفئة الطفل أثناء البرد الشديد ضمن نصائح مهمة للأمهات حتى يحافظن على صحة أطفالهن، ولعل أهم هذه النصائح التي قدمها الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن»؛ وموقع «daynurseries» البريطاني.

أفضل 5 طرق لتدفئة الطفل أثناء البرد الشديد

يقول استشاري الحساسية والمناعة، الدكتور أمجد الحداد بالنسبة لـ أفضل 5 طرق لتدفئة الطفل أثناء البرد الشديد، التي نقدمها ضمن نصائح للأمهات، يجب في البداية الاهتمام بالملابس التي يرتديها الصغير، والابتعاد تمامًا عن الصوف، كما يجب الالتزام بالملابس القطنية.

1- ملابس مناسبة

- ألبسي الأطفال والرضع ملابس مناسبة عدة طبقات رقيقة ستبقي أطفالك جافين ودافئين.

- تأكدي من أن الأطفال الصغار يرتدون أحذية دافئة وقفازات وقبعة في الهواء الطلق.

- قومي بإلباس الأطفال بشكل مناسب للنوم بحيث يكونون دافئين بالفعل عند وضعهم للنوم.

2- ضعي حدودا للعب الصغير في الخارج

في أوقات الطقس البارد، يجب أن تضعي لطفلك حدود للخروج واللعب مع الأصدقاء وهي واحدة بين أفضل 5 طرق لتدفئة الطفل أثناء البرد الشديد حتى والحفاظ عليه في اجواء المنزل الدافئة، بجانب عدم إختلاطه بأقرانه من الأطفال الذين يعانون من نزلات البرد.

3- الوجبات الساخنة والمشروبات الدافئة

أعط طفلك وجبة ساخنة واحدة على الأقل يوميًا ومشروبات دافئة منتظمة حتى تضمنين شعوره بالدفء أثناء البرد الشديد، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأطفال يجب أن يتناولوا وجبة ساخنة واحدة على الأقل يوميًا.

4- قومي بتدفئة منزلك

ومن بين أفضل 5 طرق لتدفئة الطفل أثناء البرد الشديد ولا يمكن تجاهلها هي تدفئة البيت فمن المهم التأكد من تدفئة منزلك بشكل كافٍ حتى لا تتعرضين لمشاكل الرطوبة وتجميد الأنابيب إذا كان الطقس باردًا، مما قد يؤدي إلى أضرار تصل قيمتها إلى مئات الجنيهات؛ كما يوصي صندوق توفير الطاقة بتهوية الغرف وتشغيل التدفئة إلى حد ما خلال فصل الشتاء.

5- ممارسة الرياضة

إذا كان طفلك كبير قومي بممارسة الرياضة معه سواء بالمشي في المكان، أو اجعليه يساعدك في تنظيم البيت حتى يكتسب جسمه الطاقة ويشعر بالدفء.