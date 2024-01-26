حلمي عبد الباقي يروج لأغنيته الجديدة «بلا عيش وملح»: أتمنى تعجبكم

روّج النجم حلمي عبد الباقي لأغنيته الجديدة التي يطرحها قريبا، ونشر بوستر الأغنية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق «حلمي»: «غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة على جميع المنصات أتمنى تعجبكم».

أغنية «بلا عيش وملح» من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

ويعيش النجم حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائي خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغان مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: «لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغاني واختار ما يناسبني».

وأحيا مؤخرا النجم حلمي عبد الباقى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي، وقدّم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها «ذكريات وعشان خاطري وبهية»، ورفعت شعار كامل العدد.