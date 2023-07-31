حلمي عبد الباقي يشيد بقرار المتحدة التبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

أشاد الفنان حلمي عبد الباقي، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين الجديدة، لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح عبد الباقي، في حديثه لـ«الوطن»، أن المبادرة التي قامت بها الشركة المتحدة جاءت في وقتها ولابد من العمل عليها.

الشركة المتحدة تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة «حياة كريمة».

وأكدت الشركة المتحدة، أن هذا التبرع يأتي إيمانا من الشركة، بالدور الذي تلعبه مبادرة «حياة كريمة» في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.