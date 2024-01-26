تنظيم 4 ندوات للتوعوية بتنظيم الأسرة والقضية السكانية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، 4 ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة بعدد من المساجد الموجودة في المدن المختلفة منها «الحامول ومطوبس»، عقب صلاة الجمعة، وذلك لتوعية وحماية الأمهات من الحمل الخطر والمتكرر، للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

تواجد جميع العيادات المتنقلة في كافة أنحاء القرى بالمحافظة

وشدّد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على تواجد جميع العيادات المتنقلة في كافة أنحاء القرى بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة توفير كافة خدمات تنظيم الأسرة فى جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ خصوصاً المناطق النائية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية بالمجان، حيث تواجدت اليوم العيادات المتنقلة بالقرب من معظم المساجد قبيل وبعد صلاة الجمعة.

تقديم التوعية والخدمات بالعيادات المتنقلة والقوافل الطبية

وأشار «شقوير»، إلى استمرار تقديم التوعية والخدمات بالعيادات المتنقلة والقوافل الطبية فى كل القرى بمحافظة كفر الشيخ في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ أغلب العيادات اليوم قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمواطنات المنتفعات بالمجان.