الكاتب النرويجي تاربيه تفايت يوثق رحلته مع كتاب «النيل نهر التاريخ»

نظمت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وضمن نشاط ضيف الشرف «مملكة النرويج»، محاضرة لمناقشة كتاب «النيل نهر التاريخ» للكاتب النرويجي الكبير تاربيه تفايت، ترجمة منى الخازندار، والصادر بالعربية عن دار العربي للنشر والتوزيع، إذ أدار المناقشة الكاتب مصطفى عبيد.

في البداية، أكد الكاتب مصطفى عبيد، أن الكاتب النرويجي تاربيه تفايت، استطاع أن يوثق رحلة النيل، إذ أنه على مدار 59 عامًا من حياته يجرى وراء نهر النيل، ويبحث في منابع نهر النيل ويتجول عبر البلدان التي يمر بها على التاريخ، موضحًا أننا اكتشفنا أن هناك كتابا عن النيل رغم نجاحه جدا، وأنه يحمل صورة مهمة عن النيل للعالم كله، وبالتالي حرصت دار العربي للنشر على ترجمته إلى العربية، ومعرفة ما يقدمه الآخر عن نهر النيل.

وأشار إلى أن الكاتب تناول أعظم أنهار التاريخ وهو نهر النيل والتعريف بكل ما يواجهه من مشكلات تحدث حتى يومنا هذا، موضحا أن كاتبًا نرويجيًا كتب الكتاب باللغة النرويجية وترجم اللغة الإنجليزية ومؤخرا للعربية.

وأكد الكاتب النرويجي تاربيه تفايت، أن نهر النيل ظل على مر التاريخ هو محور الأحداث التي أثرت - ولا تزال تؤثر - في جميع الدول التي تقع على روافده.

ويرى الكاتب النرويجي، أنه منذ بداية التاريخ والغموض يكتنفه، وهناك من قالوا إنه نهر من أنهار الجنة، وأنه معجزة إلهية، وآخرون ربطوا بينه وبين الأساطير التي حاولت أن تجد سبباً يبرر قوة وعنفوان هذا النهر، خصوصًا وأن أحد لم يتخيل المكان الذي ينبع منه.

عاصمة الساحل الاسكندنافي المطير

وأشار إلى أنه قام بكتابة الكتاب من منطلق ولعه المائي في مدينة بيرجن - عاصمة الساحل الاسكندنافي المطير، منذ عقود، انتقلت من الجانب الشرقي من النرويج، حيث تهطل الأمطار بمعدل طبيعي إلى مدينة بيرجن.