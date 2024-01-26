أرخص الكتب في معرض الكتاب 2024.. سعرها يبدأ من 5 جنيهات

إقبال كبير شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذي يمثل عرسا ثقافيا بالنسبة لمحبي القراءة، إذ ينتظرونه من عام لآخر، لشراء الكتب التي يسعون لاقتنائها، وتتفاوت أسعارها داخل قاعات المعرض من دار نشر لأخرى، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أرخص الكتب في معرض الكتاب 2024.

أرخص الكتب في معرض الكتاب 2024

جاء من ضمن أرخص الكتب في معرض الكتاب 2024، تلك التي تصدرها دار الكتب والوثائق، وهناك بعض الكتب تصل أسعارها إلى 10 جنيهات مثل كتاب أهداف الكابتن ميلو، وكتاب أوائل المطبوعات، كتاب الوطنية للمؤلف محمد مختار، وكذلك تسعون عاما على ثورة 1919 للمؤلف أحمد زكريا الشلق، وفقا لما أعلنته دار الكتب والوثائق المصرية.

وهناك بعض الكتب التي يصل سعرها إلى ما بين 20 و25 جنيها، وتعتبر من أرخص الكتب في معرض الكتاب 2024 ومنها «تشريعات الطفولة للمؤلفة سحر حسنن وكتاب جهود دار الكتب المصرية في تحقيق التراث ونشره للمؤلف حسام أحمد عبد الظاهر، بالإضافة إلى كتاب خمسون عاما على إنشاء دار الوثائق، تأليف دار الكتب والوثائق القومية تطور قوانين الأحوال الشخصية للمؤلفة لطيفة محمد سالم.

دار المعارف من المؤسسات التي طرحت بدورها، أرخص الكتب في معرض الكتاب 2024، وتعتبر من أعرق دور النشر المصرية، إذ تعرض قصصا وروايات وكذلك كتب للأطفال في التاريخ والتراث والعلوم السياسية، وتبدأ الأسعار من 10 جنيهات وحتى 50 جنيها فقط.

سور الأزبكية

لم تقتصر الأماكن التي تشمل أرخص كتب في معرض الكتاب عن هذا الحد، ولكن أيضا سور الأزبكية من الأماكن التي تحتوي على كتب عديدة ومتنوعة المحتوى، وفي نفس الوقت تكون رخيصة السعر وتبدأ من 5 جنيهات.