ساندي تطرح أغنيتها الجديدة «أنت تقبل» عبر يوتيوب (فيديو)

أعلنت المطربة ساندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة «أنت تقبل».

ونشرت ساندي الأغنية وعلقت قائلة: تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة أنت تقبل على قناتي الرسمية يوتيوب وجميع المنصات وأتمنى تعجبكم».

ساندي تروج لأغنية «أنت تقبل»

وشاركت ساندي أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو كواليس تسجيل أغنية أنت تقبل وعلقت عليها قائلة: «محبتش أخليكم تستنوا أكتر من كده فقولت تشوفوا إزاي عملنا أنت تقبل.. استنوها بكره على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات، يارب تعجبكم».