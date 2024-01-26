«التعليم» تنظم رحلات يومية لطلاب المدارس إلى معرض القاهرة للكتاب

نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة، مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين التي تمتد خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية؛ وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والأدبية والثقافية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور رضا حجازي وجه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة بالمعرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اليوم الثاني لفعاليات المعرض شهد مشاركة 2500 طالبا وطالبة من طلاب المدارس بمحافظتي الجيزة والقليوبية، إذ قاموا بزيارة مختلف الأجنحة بالمعرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات يومية لطلاب المدارس للمعرض من مختلف المحافظات.