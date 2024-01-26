رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»: قرار «العدل الدولية» انتصار كبير على الكيان الإسرائيلي

قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الدولة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على دعم الأشقاء في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي وظهر ذلك من خلال قطار الإمدادات الغذائية والطبية الذي اصطف أمام معبر رفح تمهيدا لدخوله وسط صمت دولي شديد الغرابة.

محكمة العدل الدولية

وأوضح «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية انتصار كبير للشرعية الدولية والقانون الدولي على الكيان الإسرائيلي الذي حاول الدفاع عن نفسه أمام المحكمة لكنه فشل، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتغير مواقف الدول الغربية الداعمة لإسرائيل خلال الأيام المقبلة.

مصر تصدت لمحاولات تصفية القضية

وأشاد بالمجهودات المصرية لدعم فلسطين قائلا: «مصر تصدت لمحاولات تصفية القضية بحرفية شديدة ومنعت تهجير الفلسطنيين من أراضيهم لدول الجوار».