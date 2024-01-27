«ابدأ حلمك».. دورات تدريبية مجانية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

قالت أماني على عوض، مدير عام قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القصر يُنظم دورات تدريبية مجانية تحت عنوان «إبدأ حلمك»، بالتعاون مع إدارة الثقافة السينمائية، للتدريب على كيفية إعداد السيناريو والمونتاج، تحت قيادة الفنان حسام المحفوظى، والفنان تامر عبد المنعم في الفترة من 2024/2/2 حتى 6 فبراير 2024

محاضرتان يوميا

وأشارت أماني عوض، إن الدورة ستنطلق يوم الجمعة 2 فبراير وتستمر حتى الثلاثاء 6 فبراير بواقع محاضرتين يومياً يلقى المحاضرة الأولى الفنان حسام المحفوظي فى المونتاج، والمحاضرة الثانية الفنان تامر عبد المنعم في السيناريو، ولا توجد أي شروط للاشتراك في الدورة وهى مخصصة للكبار وليست للأطفال.

مواعيد التدريب

وأوضحت أن مواعيد المحاضرات ستكون بداية من الجمعة 2 فبراير والمحاضرة الأولى في التدريب على المونتاج الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثانية، وتليها المحاضرة الثانية في التدريب على السيناريو وتبدأ في تمام 2 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً، على أن تستمر الدورة لمدة 5 أيام بقصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة الجمرك بالإسكندرية.