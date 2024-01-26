محمد إمام عن «أبو نسب»: لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض بسينمات إيطاليا

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلم أبو نسب في ايطاليا.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقا: لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض في سينمات إيطاليا فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام.

أبطال فيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبو نسب إيرادات كبيرة في مصر وعدد من الدول العربية، ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.ويجمع فيلم ابو نسب الفنان محمد عادل امام و شقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات اذ ان اخر تعامل بينهم كان فيلم حسن ومرقس.