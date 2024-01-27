3 أحداث اقتصادية عالمية.. أبرزها تسريح مايكروسوفت مئات الموظفين

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها، قرار شركة مايكروسوفت الأمريكية، تسريح ألف و900 موظف معظمهم في وحدة «أكتيفيجن بليزارد» بعد استحواذها على شركة الألعاب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مذكرة داخلية في شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، إن الشركة التي تتخذ من ريدموند بواشنطن مقرا لها، قررت تسريح 1900 موظف معظمهم في «أكتيفيجن بليزارد» بعد استحواذها على شركة الألعاب.

ارتفاع سهم «مايكروسوفت» الأمريكية بنسبة 0.55%

وأمس الأول الخميس، تجاوزت القيمة السوقية لأسهم شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، مستوى الـ3 تريليونات دولار، مسجلة 3.009 تريليون دولار متفوقة على «آبل» الأمريكية باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم، وحققت الأخيرة 3.002 تريليون دولار.

ووفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، ارتفع سهم شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بنسبة 0.55% إلى 404.87 دولار.

بدوره، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لمالك «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، ملك «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تجري محادثات لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار بتقييم مقترح قدره 20 مليار دولار، حيث يتطلع رجل الأعمال إلى تكوين مشروع جديد لتحدي «أوبن أيه آي».

وتجري شركة ماسك الناشئة « إكس أيه آي»، محادثات مع مكاتب عائلية في هونج كونج، لاستهداف صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للحصول على التمويل، وفق لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

صناديق الأسهم الصينية تسجل استثمارات بـ 17.6 مليار دولار

وفي الصين، وفي مؤشر إيجابي للأسهم المتعثرة، قال «بنك أوف أمريكا» الأمريكي، في تقرير بحثي عالمي، إن المستثمرين ضخوا نحو 12 مليار دولار في صناديق الأسهم الصينية في الأسبوع المنتهي، يوم الأربعاء الماضي، في أكبر تدفق منذ 2015، وفق لـ«سي إن بي سي عربية»، وثاني أكبر تدفق على الإطلاق.

ووفقا للقناة الاقتصادية، سجلت صناديق الأسهم، استثمارات بقيمة 17.6 مليار دولار، وتدفقات سندات بقيمة 14.2 مليار دولار حتى يوم الأربعاء المضاي، فيما ارتفع مؤشر «هانج سينج»، بنسبة 5% تقريبًا هذا الأسبوع، كما صعدت الأسهم القيادية المحلية بنسبة 1.5%،.