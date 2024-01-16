5 أثرياء يقتربون من تحقيق لقب «تريليونير».. إيلون ماسك على رأس القائمة

ما يزال تسليط الضوء على الفروق بين الأغنياء والفقراء، مستمرا من جانب منظمة «أوكسفام» الدولية لمكافحة الفقر، التي كشفت عن أمر غير مسبوق سيحدث في غضون 10 سنوات من الآن.

«الفجوة أصبحت مشحونة للغاية»، هكذا كشفت المنظمة أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء أصبحت متزايدة بشكل كبير، منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، عام 2020.

من يحصل على لقب أول تريليونير؟

5 أثرياء حول العالم يقتربون من تسجيل لقب أول «تريليونير» في العالم بحسب المنظمة، التي كشفت أن ثروات أغنى خمسة رجال، ارتفعت بنسبة 114% منذ عام 2020، وهم: إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجيف بيزوس مؤسس أمازون، وبرنارد أرنو صاحب شركة LVMH، لاري إليسون مؤسس مؤسس أوراكل، وأخيرا وارن بافيت خبير الاستثمار.

تفاصيل اقتراب ظهور أول تريليونير في العالم

«نشهد عقداً من الانقسام»، هكذا كشف أميتاب بيهار، المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام، على هامش الاجتماع السنوي، ما يمر به العالم في الفترة الماضية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه ثروات المليارديرات الخمسة الأعلى في العالم، بات نحو 5 مليار شخص حول العالم، أكثر فقرا منذ انتشار فيروس كورونا.

أكد بيهار أنه في خلال 10 أعوام، سيظهر أول ترليونير في العالم، أي من يملك ألف مليار دولار، في المقابل يحتاج العالم إلى أكثر من مائتي عام من أجل محاربة الفقر، بحسب المدير التنفيذي.

ويعتبر إيلون ماسك هو أغنى رجل على كوكب الأرض في الوقت الحالي، حيث وصلت ثروته الشخصية ما يقرب من 250 مليار دولار، وفقًا للمنظمة أوكسفام، بحسب مجلة «فوربس».