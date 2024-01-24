أمريكي يربح 250 ألف دولار بسبب مقطع فيديو.. بماذا علق إيلون ماسك؟

مقطع فيديو واحد نشره اليوتيوبر الأمريكي جيمي دونالدسون الشهير بـ«Mr Beast»، على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، حصد منه أكثر من 250 ألف دولار، إذا اختبر البرنامج الجديد الذي أطلقه مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك، وقارن بين أرباح «إكس»، ومنصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، ليؤكد أنه بإمكان الأشخاص حصد ملايين الدولارت من المحتوى الخاص بهم على «إكس».

كيف تحقق أرباحا من «إكس»؟

«Mr Beast» البالغ من العمر 27 عاما، أكد لوسائل إعلام أمريكية أنه حصد أكثر من 250 ألف دولار من مقطع فيديو واحد نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «لم أكن اتخيل مقدار ما يمكن أن يجنيه الأشخاص الأكثر تأثيرا من برنامج مشاركة إيرادات الإعلانات الجديد على إكس، وهذا يدفعني إلى التوجه إلى المنصة ونشر فيديوهاتي عليها».

بعد تحقيق أرباح خيالية، أعلن «دونالدسون»، عن منح بعض الأشخاص مكافأة تقدر بـ25 ألف دولار، مقابل متابعته: «سأمنح 10 أشخاص عشوائيين يعيدون نشر هذا ويتابعونني بمبلغ 25000 دولار من أجل المتعة، الفيديو الذي صنعته X حقق 250 ألف دولار، وسيتم اختيار الفائزين خلال 72 ساعة»، وهو المنشور الذي حصد أكثر من 118 مليون إعجاب وأعيد نشره لمرات عديدة.

«دونالدسون»، الذي دّون حسابه على «إكس»، باسم «Mr Beast»، نشر لقطة شاشة لصفحة الدفع الخاصة بـ X، والتي توضح أن المنشور حصل على 263 ألفا و655 دولارا، وكان المقطع حول تجربة العديد من السيارات باهظة الثمن، ليحصد أكثر من 160 مليون مشاهدة.

برنامج لتحقيق أرباح على منصة X

إيلون ماسك، كان قد أطلق برنامجا لمشاركة جزء من الإيرادات من الإعلانات المعروضة في الردود على المحتوى عالي الأداء، بهدف تشجيع المزيد من المبدعين على نشر محتوى عالي الجودة على منصته، ليطلب من «دونالدسون»، نشر مقاطع الفيديو الخاصة به على المنصة، ليرد الأخير: «تكلف إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بي الملايين، والمشاهدات على إكس لن تكفي لتمويل الفيديوهات».