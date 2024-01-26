أستاذ علوم سياسية: مصر تتمسك بمبدأ إنفاذ المساعدات ووقف حصار غزة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الترحيب المصري بفكرة التدابير الطارئة من محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين، مسألة لها أهمية كبيرة وأولوية قصوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دعت إسرائيل إلى الالتزام بهذه التدابير الخاصة بإنفاذ المساعدات إلى غزة، لأنها جزء من سياسة العقاب والحصار التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، وصورة من صور الإجبار على فكرة التهجير القسري لأنه يحول القطاع إلى بقعة غير صالحة للحياة».

التهجير القسري

تابع: «بالنظر إلى فقرة من فقرات البيان المصري تشير إلى استمرار رفض فكرة التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم، وهي نقطة في منتهى الذكاء ممن صاغ هذا البيان المصري».

حسن سلامة: يجب أن يقوم مجلس الأمن بمسؤولياته

وأكمل: «أدعو مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته لأنه في أي لحظة من اللحظات قد تتخلى عن الالتزام بأي تدابير رغم البيان الإسرائيلي الذي يقوم أنهم يسعون إلى إدخال المساعدات، وهي كلها أمور تحتاج إلى إثبات، لكن إسرائيل قد تتخلى عن هذا الأمر، ولا تلتزم حتى بتقديم تقرير نص عليه حكم محكمة العدل الدولية خلال الفترة المقبلة عما قامت به من إجراءات، وتاريخها طويل في فكرة عدم الالتزام بأي قرارات».