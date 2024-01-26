ماذا حدث لزوج صديقة بسمة وهبة بعد زواجه من «أنتيمتها»؟.. مفاجأة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن قصة مؤلمة حدثت لإحدى صديقاتها، بسبب زوجها الذي كسر قلبها بعدما تزوج عليها، وروت بسمة وهبة كيف انتقمت صديقتها من زوجها.

وقالت بسمة وهبة في تصريحات تلفزيونية، إن إحدى صديقاتها تعرضت للخيانة، إذ تزوج عليها زوجها أقرب صديقاتها، لتنتقم منه بشكل غير متوقع، وكانت المفاجأة عندما اكتشف الجميع أن الزوج يقبع بين جدران السجن.. فماذا فعلت؟.

ماذا فعلت صديقة بسمة وهبة عندما تعرضت للخيانة؟

في تصريحات تلفزيونية روت الإعلامية بسمة وهبة كيف انتقمت صديقتها من زوجها الذي تزوج عليها صديقتها المقربة، وقالت بسمة وهبة، إنها لجأت إلى الله بالدعاء في بيت الله الحرام على من ظلمها، وقت إخراج الصدقات، حتى استجاب الله لدعائها على زوجها: «عندي واحدة صحبتي جدا، من سنة جوزها اتجوز عليها صحبتها الأنتيم، اللي أكله شاربه نايمة معاها ووقفت معاها كتير جدا، صحبتي دي معملتش أكتر من أنها انفصلت؛ جوزها النهارده في السجن».

تدعوا عليه كل يوم

وأكدت بسمة وهبة في حديثها عن صديقتها، قائلة: «زوجها في السجن لأنها بتدعي عليه كل يوم في الحرم، في الصدقات والخير تدعي عليه، التزمت بالدعاء مهما انتقمتي هل انتقامك هيجي زي واحد بين 4 حيطان في قضية ميقدرش يخرج منها».