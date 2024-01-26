انتشار سيارات رفع مياه الأمطار من شوارع الدقهلية

انتشرت سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار بشوارع بالدقهلية، للتخفيف من حالات الزحام والتكدس في الفترتين الصباحية والمسائية نتيجة هطول الأمطار في عدد من الأماكن المتفرقة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتعرضت محافظة الدقهلية إلى سقوط أمطار مابين متوسطة وغزيرة على مدار عدة أيام مصحوبة بهواء شديد ورياح محملة بالأتربة.

الاستعداد الكامل والتام لمواجهة تقلبات الطقس

واستعدت محافظة الدقهلية لمواجهة تقلبات الطقس، من خلال تشغيل وتفعيل غرف الأزمات والعمليات، ومن خلال مراجعة وتجهيز كافة المعدات والسيارات المجهزة لشفط وكسح مياه الأمطار، وتقديم أفضل الخدمات للأهالي بجانب تسليك وتطهير البالوعات لسحب تجمعات المياه.

انتشار السيارات والمعدات فور هطول الأمطار

وأضافت المحافظة في بيان لها انتشار السيارات والمعدات فور هطول الأمطار لسحب تجمعات مياه الأمطار يدل مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الكوارث والأزمات في أسرع وقت ممكن، ويتم مراجعة المعدات والمركبات يوميا طوال فصل الشتاء للتأكد من كفاءتها ومدى جاهزيتها وصلاحيتها.