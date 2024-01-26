محمود فتح الله ضيف برنامج «الكابتن» على «dmc» غدا

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه «الكابتن» على قناة «dmc»، مساء يوم غد السبت، محمود فتح الله نجم منتخب مصر الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2010 ولاعب نادي الزمالك السابق والمدرب العام الحالي لنادي بيراميدز.

يتحدث محمود فتح الله خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحلل مباريات مصر في البطولة، كما يتحدث عن حظوظ كل الفرق.

كما يتطرق محمود فتح الله خلال الحوار إلى العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.