رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمود فتح الله ضيف برنامج «الكابتن» على «dmc» غدا

كتب:

أحمد شعراني
08:30 م | الجمعة 26 يناير 2024
أحمد حسن

أحمد حسن

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه «الكابتن» على قناة «dmc»، مساء يوم غد السبت، محمود فتح الله نجم منتخب مصر الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2010 ولاعب نادي الزمالك السابق والمدرب العام الحالي لنادي بيراميدز.

يتحدث محمود فتح الله خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحلل مباريات مصر في البطولة، كما يتحدث عن حظوظ كل الفرق.

كما يتطرق محمود فتح الله خلال الحوار إلى العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

اقرأ المزيد:

أحمد حسن رؤول يروج للأغنية الدعائية لفيلم التجربة المكسيكية

أفضل لاعب بجدارة في «كابيتانو مصر».. أحمد أشرف خرج من المنوفية وبدأ مشواره مع فريق «حسن شحاتة» قبل الانضمام لفريق «ثابت البطل»

أحمد حسن راؤول يعتذر عن الترويج لأغنية فيلم بلوموندو: «مضطرين نشتغل»

المنشد أحمد حسن: فزت مرتين بمسابقة «الصوت الذهبي» (فيديو)
بقلم أحمد شعراني