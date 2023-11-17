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المنشد أحمد حسن: فزت مرتين بمسابقة «الصوت الذهبي» (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
05:46 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
المنشد الديني أحمد حسن

المنشد الديني أحمد حسن

قال المنشد الديني أحمد حسن، إنه قام بعمل أكثر من حفلة دينية ضمن فرقة صوت مصر، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مدة 6 شهور، مشيرًا إلى أن الفرقة أسسها أحمد العمري.

مهرجان «جرش» الدولي بالأردن

وأضاف حسن خلال لقائه ببرنامج «مدد»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفي، أنه شارك أيضًا في مهرجان «جرش» الدولي بالأردن عام 2018 مع فرقة التعطيرة، مشيرًا إلى أن تلك الفرقة تضم منشدين مصريين، كما أنها كانت فرقة الإنشاد الديني الوحيدة من مصر، وتم تقديم 3 حفلات بالمهرجان.

مسابقة الصوت الذهبي

وتابع: «شاركت في أول أوبرا بالعامية في عمان عام 2020، كما شاركت عضو لجنة تحكيم في عدد من المسابقات، وهي المسابقات التي تكون مؤهلة لمسابقة إبداع في الجامعات، وهناك مسابقة تسمي «الصوت الذهبي» تابعة لصندوق التنمية الثقافية شاركت بها عام 2016 وعام 2017، وكنت ضمن الفائزين في الدورتين».

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بقلم منتصر سليمان