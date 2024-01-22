أحمد حسن رؤول يروج للأغنية الدعائية لفيلم التجربة المكسيكية
كتب:
ياسمين محمود
08:25 م | الإثنين 22 يناير 2024
بوستر الفيلم
أعلن الشاعر أحمد حسن رؤول، الانتهاء من كتابة الأغنية الدعائية لفيلم التجرية المكسيكية، والمقرر طرحه في دور العرض الشهر المقبل.
ونشر أحمد حسن رؤول، البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «قريبا من كلماتي.. أغنية فيلم التجربة المكسيكية غناء: محمد ثروت، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، أحمد فتحي».
وأضاف: «الأغنية من كلماتي: أحمد حسن رؤول، ألحان: مدين، توزيع: هاني يعقوب، إدارة إنتاج: رامز سليمان، إنتاج: آلاء لاشين - عمرو عبد الخالق».
أبطال التجربة المكسيكية
ويضم فيلم التجربة المكسيكية عدد من نجوم الكوميديا وهم: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.