طالبة بـ«النيل الدولية»: المدرسة تهتم بشخصية الطالب وتؤسسه بشكل أفضل

اصطحبت الطالبتان بمدرسة النيل المصرية الدولية «صوفيا وجودي»، الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، في جولة داخل المدرسة.

وقالت صوفيا، 17 سنة: «مدرسة النيل الدولية المصرية من أكتر المدارس اللي بتشتغل أكتر على شخصية الطالب، أكثر من إنه يكون متفوق أكاديميًا، بتأسسه من الأول صح، وتمنح للطالب فرص كثيرة في مسابقات كثيرة، وأنه يكون قادر على اكتشاف نفسه، ويجرب حاجات جديدة عشان يلاقى نفسه فين أكتر، المدرسة علمتني إزاي أعمل صحاب».

وقالت جودي: «اتعلمنا بشكل كويس في المدرسة، والمدرسين بقوا أصحابنا، وهم عيلتنا التانية».