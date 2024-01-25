بمصاريف مخفضة.. أبرز المعلومات عن مدرسة النيل الدولية بالشرقية

أوضح المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، أنه جار إنشاء مدرسة النيل الدولية، لاستيعاب المزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول، في منطقة الخدمات في الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المحاورة 50 بمدينة العاشر.

تقديم خدمات تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة

وأضاف، رئيس جهاز العاشر من رمضان في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للنهوض بالعملية التعليمية، وتحرص على إنشاء المزيد من المدارس، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتخريج طلاب قادرين على الالتحاق بسوق العمل ما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع ككل، لافتا إلى أن المدرسة ستقدم خدمات تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وسيتم الافتتاح قريبا.

وأشار إلى أنه من أبرز المعلومات عن مدرسة النيل المصرية الدولية في مدينة العاشر هي:

- المدرسة تعتمد على تدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية.

- المدرسة مكونة من 26 فصل المرحلة الابتدائية و14 فصل المرحلة الإعدادية و 12 فصل المرحلة الثانوية.

- تضم المدرسة 8 غرف أنشطة و8 معامل و 35 غرفة للشئون الإدارية.

- تضم المدرسة حضانة تتكون من 8 فصول وغرفتين أنشطة و9 غرف للشئون الإدارية.

- يوجد بالمدرسة 3 غرف أمن و4 غرف كهرباء .

- تضم المدرسة خزان حريق و3 ملاعب و1 صاري علم والفناء الخارجي.