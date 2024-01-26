الإعلامي جمال عنايت: قرارات «العدل الدولية» لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا

علق الإعلامي جمال عنايت، على قرارات محكمة العدل الدولية، قائلا إنها احتلت كل الشاشات في أنحاء العالم، لافتا إلى أنها لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا، باعتبار أنها استكمال لمساع أو لأفكار بدأت قبل 30 عاما، وأنتجت اتفاقية «أوسلو».

وأضاف «عنايت»، خلال تقديمه برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الفكرة كلها هي كيف يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية، وكيف يمكن إنهاء هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 75 عاما؟».

الفلسطينيون يرون قرارات اليوم مهمة

وأشار إلى أن قرارات اليوم يراها الفلسطينيون مهمة، وتؤثر على مسار القضية، والأهم أنها قد تكون خطوة في سبيل إقامة الدولة، التي أشارت إليها منذ 30 عاما اتفاقية «أوسلو»، التي شكلت بشكل ما اختراق لوضع نحتاج للاستفادة منه، والبناء عليه.

وأوضح جمال عنايت: «في الثلاثين سنة الماضية لم تكن آمال الفلسطينيين تتحقق بشكل كامل، بل وكان المشوار صعبا للغاية، ووقتها الناس أبدت استغرابها من أوسلو وفوجئت بالاتفاق التاريخي، واعتبره البعض تجسيدا لآمال الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام».

وتابع: «لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واليمين الإسرائيلي يعود مرة أخرى، وهنا يتجدد السؤال: إلى أي مدى يمكن الاستفادة من أوسلو؟، هل هناك شريك الآن يمكن أن تجري معه مثل هذه الاتفاقيات؟».