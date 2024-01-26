أطفال «أهالينا» يدشنون أولى زيارات المشروع الثقافي بالإسكان البديل لمعرض الكتاب

ضمن برنامج وزارة الثقافة، استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، صباح اليوم الجمعة، أطفال منطقة «أهالينا» إحدى مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال بالمشروع الثقافي بالإسكان البديل.

مظاهر الحياة بالشلاتين

بدأت الجولة والتي ضمت 50 طفلًا، بزيارة جناح الشلاتين وحلايب وقامت الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، بتعريف الأطفال على مظاهر الحياة بالشلاتين، وأهم العادات والتقاليد الموروثة، والمحميات الطبيعية التي تشتهر بها.

ثم توجه الأطفال مع مشرفيهم لجناح حياة كريمة وجناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تناولت ماريام رزق الله كاتبة سلسلة «كلك ذوق» مع الأطفال الحديث عن مفهوم الفساد وبعض التصرفات التي تدل عن الفساد مثل: السرقات، والكذب، ومحاربة الفساد من خلال القانون لتطبيق العدل، وتناولت معهم بعض المفاهيم مثل النزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين.

يذكر أن الزيارة تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ومن المقرر أن تتوالى الزيارات الميدانية للمعرض لعدد من مناطق الإسكان البديل بالقاهرة، حتى 6 فبراير المقبل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، «صالة 1 – جناح B3» تتجاوز 120 عنوانًا جديدًا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.