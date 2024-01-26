جناح الأزهر في معرض الكتاب يحتفي بمسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم

في إطار سلسة الندوات التثقيفية التي ينظمها جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بعنوان «محطات في سيرة عالم أزهري»، احتفى جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، بمسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، في ندوةٍ أدارها الدكتور علي شمس الدين، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ إذ تناولت الندوة مسيرة العالم الجليل العلمية ومساهماته في علم الحديث.

وألقت الندوة الضوء على المولد والنشأة والمسيرة العلمية والعملية للدكتور أحمد عمر هاشم، الذي لم يدخر جهدًا لنشر العلم والمعرفة للجميع، ويعد قدوة حية ومصدر إلهام لطلاب العلم والمعرفة، وشخصية مميزة في علم الحديث، كما عرضت الندوة لإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق، بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة في العالم العربي والإسلامي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.