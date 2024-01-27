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رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
06:52 ص | السبت 27 يناير 2024
قراءة عداد الكهرباء

قراءة عداد الكهرباء

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بمحافظة الدقهلية، إذ يجري الدخول إلى الرابط وتسجيل القراءة بكل سهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى الشركة.

رابط وخطوات تسجيل قراءة العداد بالدقهلية

وحددت شركة الكهرباء رابط مُحدد من أجل تسجيل قراءة عداد الكهرباء بكل سهولة، إذ يجري الدخول إليه من هنا وعمل الخطوات الآتية

- الدخول إلى الرابط المُحدد.

- اختيار قراءة العداد.

- إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

- كتابة البيانات الخاصة بالعداد وهي:

-رقم العداد.

- المنطقة.

- العنوان.

- تسجيل قراءة العداد الخاصة بالشهر.

- الضغط علي حفظ القراءة.

- يتم حفظ القراءة بشكل تلقائي بعد الضغط على حفظ، على الرابط المذكور في الأعلى

رابط وطرق دفع فاتورة الكهرباء بمحافظة الدقهلية

وأضافت الشركة أنه يمكن الاستعلام بكل سهولة عن فاتورة شهر الكهرباء من خلال رابط محدد، إذ يجري الدخول إليه من هنا والتعرف على القيمة المراد دفعه، ويُمكن الدفع من خلال الخدمات الإلكترونية أو من خلال المُحصل، أو من خلال التوجه إلى الشركة أو أقرب فرع للكهرباء.

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بقلم آية حسنين