كيف تتصرف عند ظهور كلمة كارت غير مقبول في عداد الكهرباء؟

أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، أسباب عدة لظهور رسالة كارت غير مقبول على عداد الكهرباء، والتي تظهر لبعض المواطنين على شاشة العداد، محددًا خطوات التعامل مع الكارت والعداد حال ظهور هذه الرسالة.

سبب رسالة كارت غير المقبول على عداد الكهرباء

ووفقا لنصائح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، فإنّه يوجد عدة خطوات للتعامل مع رسالة كارت غير مقبول على عداد الكهرباء، في مقدمتها يتم اتباع أول خطوة وهي العودة لشركة الكهرباء لإعادة تنشيط الكارت، وإبلاغ الفني بالمشكلة، بإعطائه رقم كود المشترك، ورقم عداد الكهرباء مسبوق الدفع، ورقم الـbad.

أسباب ظهور كلمة كارت غير مقبول

وهناك عدة أسباب حول ظهور كلمة كارت غير مقبول في عداد الكهرباء ومنها:

1- الكارت لا يعمل «تالف».

2- عدم تنشيط وتحديث الكارت.

3- الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.

4- كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

5- كارت الشحن لا يخص العداد ذاته.

استقبال شكاوي المواطنين

ويمكن لأي مواطن يتعرض لمشكلة ظهور كلمة كارت الكهرباء غير المقبول، الاتصال على رقم 23421475، أو من خلال الفاكس على رقم 23421471، أو من خلال الرقم البريدي 11811، وهذه الأرقام خاصة بجهاز مرفق الكهرباء.